Японский минздрав предложил надевать маски двухлетним детям

Глава министерства здравоохранения Японии Сигэюки Гото предложил надевать маски двухлетним детям для того, чтобы предотвратить очередную волну коронавируса, сообщает агентство «Киодо».

«Текущая ситуация с «омикрон»-штаммом демонстрирует, что основной поток заражений смещается на пожилые и детские возрастные группы. Это может спровоцировать новую волну инфицирований, в связи с чем к вопросу [ношения масок — «Газета.Ru»] следует подойти в позитивном ключе», — заявил Гото.

Ранее профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер назвал способы защиты от штамма «омикрон» коронавируса.

По его словам, речь идет о вакцинации, при необходимости использование «бустерной» дозы, а также о соблюдении мер социального дистанцирования и ношении масок при контактах с окружающими людьми. Диттмер подчеркнул, что для предотвращения появления новых штаммов коронавируса необходимо прервать его передачу по всему миру.

Он отметил, что пока в мире сохраняется очень высокий уровень заболеваемости COVID-19.