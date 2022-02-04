В Крыму оценили требования США «вывести войска» с полуострова

Вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс в ответ на требования Соединенных Штатов «вывести войска» заявил, что США могут в ответ вывести войска с Аляски, сообщает РИА «Новости».

«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», — заявил Фикс.

Ранее Госдеп подтвердил подлинность опубликованных El Pais ответов США по безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа. Позднее дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.