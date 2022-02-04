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У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID-19 после выздоровления

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Повторный ПЦР-тест на COVID-19 перестали брать у москвичей после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ряд поликлиник и call-центров по коронавирусу.

Врачи одной из московских поликлиник рассказали, что на данный момент повторный ПЦР-тест после карантина не требуется делать. Медики из другой столичной поликлиники сообщили, что повторные тесты «сейчас никто не берет», а карантин закроется автоматически.

Помимо этого, один из операторов горячей линии города Москвы по коронавирусу заявил, что на 10–11 день должны взять повторный ПЦР-тест, предложив обратиться в поликлинику или на портал mos.ru за подробностями. Другой оператор уточнил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог Ян Власов заявил о том, что для повышения доступности тестирования на коронавирус, ПЦР-тесты нужно законодательно сделать бесплатными и регулярными.

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Коронавирус 2019-nCoV
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