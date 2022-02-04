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Альпака прогулялась по вагону в московском метро

Видео с альпакой, гуляющей по московскому метро, попало в Сеть

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@spbzoopark/Instagram

В метро Москвы пассажиры смогли наблюдать южноамериканское животное — альпаку. Видео с традиционно андским домашним животным появилось в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

Животное разводят в высокогорном поясе Южной Америки, в горной системе Анды. Большая часть альпак населяет Перу. Выращивают их ради шерсти. Рост альпак не превышает одного метра в холке, их масса достигает 70 кг. Эти представители семейства верблюдовых предпочитают жить в Андах на высоте 3500–5000 метров. Помимо Перу, они распространены на территории Эквадора, северного Чили и западной Боливии.

Альпака в московском метро гуляла по вагону без привязи, но как сообщают очевидцы, потом животное привязали.

Сообщается, что альпака вместе с хозяйкой вышли на станции Краснопресненской.

Ранее в Подмосковье альпака Педро с семьей убежал от заводчика.

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