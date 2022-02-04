Сотни тысяч американцев остались без света и авиарейсов

Более 230 тыс. американцев остались без электричества из-за мощной снежной бури в штате Теннесси и соседних регионах, сообщает портал poweroutage.us.

При этом, по всем Соединенным Штатам отменены 4 857 авиарейсов. Крупнейшие аэропорты региона — например, в техасском Далласе, были вынуждены снизить объем перелетов на 75%.

Наиболее сильно от разгула стихии пострадали штаты Теннесси и Кентукки. В первом штате без света остались более 137 тыс. человек.

По данным синоптиков, плохая погода и обильные осадки в регионе останутся и в пятницу, 4 февраля.

Ранее самый известный лесной сурок предсказал американцам «ужасный холод и снег».

Как считают местные жители, животное способно предсказывать погоду. По традиции, во время празднования Дня сурка животное выманивают из его норки и по его поведению судят о том, когда ждать весны. Событие транслируется по всему миру. В этом году Фил вылез из норки и, увидев свою тень, попятился обратно, а значит, считают жители, их ждет еще «по крайней мере полтора месяца ужасного холода и снега».