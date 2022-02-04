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Биолог рассказала о непрерывном заражении коронавирусом одного человека

Биолог Анча Баранова сообщила, какие шансы заболеть COVID-19 сразу после выздоровления

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Коронавирусом можно заразиться повторно сразу после выздоровления. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Как пояснила специалист, это возможно, если сначала пациент перенес «омикрон» ВА.1, а потом заразился другим его подтипом — ВА.2, так называемым «стелс-омикроном».

Баранова рассказала, что это хорошо заметно на примере Южной Африки. Когда прошла первая волна «омикрона» (ВА.1), было много переболевших этим штаммом. Затем началась волна ВА.2 и, несмотря на огромное количество свежепереболевших, новая версия штамма начала успешно распространяться.

Биолог указала, что линию «омикрона» ВА.2 на данный момент зарегистрировали почти во всех странах, в том числе и в России. Баранова объяснила, что вероятность заболеть сразу же после выздоровления зависит от популяционного иммунитета.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон», особенно его новый подвариант — BA.2, заразит почти 90% населения России.

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