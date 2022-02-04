Дочь Янгулбаева сообщила, что они с отцом покинули Россию

Дочь экс-судьи Сайди Янгулбаева Алия сообщила, что они с отцом действительно покинули Россию. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Да, я с отцом, мы не в России. Находимся за границей», — сказала Алия, не уточнив страну.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи.

Вскоре после этого сообщалось, что сам бывший судья и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни. Однако адвокат семьи заявила, что не в курсе местонахождения бывшего судьи.

Ранее в Чечне прекратили отставку судьи Янгулбаева — теперь он не обладает неприкосновенностью.