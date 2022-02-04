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Американец отправил своей девушке скриншот и случайно выдал измену

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Hannahclarkieee/TikTok

Жительница США узнала, что бойфренд ей изменяет, когда внимательно посмотрела на скриншот, который он прислал, пишет Daily Star.

Друг американки искал на сайте с объявлениями подержанный автомобиль. Увидев хороший вариант, парень сделал скриншот с телефона, после чего отправил его возлюбленной, не заметив одну деталь.

«Он прислал мне скриншот машины, но я заметила значок со странным пламенем в верхней части экрана телефона», — вспоминает она.

Поискав информацию в Google, девушка узнала, что это логотип Tinder — приложения для знакомств.

«Я скачала приложение, и мне сразу попался он [бойфренд] », — рассказал американка.

Девушка не уточнила, как дальше сложились их отношения, однако другие женщины поспешили утешить ее, рассказав о своих похожих ситуациях.

«Однажды мой бывший не ответил на звонок в FaceTime, потому что у него садился телефон. Он прислал мне скриншот, чтобы доказать это, и забыл, что у него установлено приложение Bumble [cервис онлайн-знакомств]», — написала участница обсуждений.

Ранее девушка заставила изменившего бойфренда сделать татуировку с ее именем и бросила его.

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