В ВОЗ позитивно оценили процесс регистрации «Спутника V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович позитивно оценила перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать», — сказала Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации данного препарата 30 декабря 2021 года.

При этом, как отметила Вуйнович, решение ВОЗ насчет «Спутника V» не может помешать некоторым государствам все равно запрещать въезд из России.

«Регистрация ВОЗ на это влиять не будет, многие страны... даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт», — добавила Вуйнович.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Россия продвигает на экспорт «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, что составляет 50% населения земного шара. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот препарат занимает второе место в мире.