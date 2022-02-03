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Журналистка «Новой газеты» Милашина временно покинет Россию

Журналистка Милашина на некоторое время уедет из России из-за угроз чеченских властей

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Кадр из видео/Осторожно: Собчак/Youtube

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина объявила в эфире телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) о том, что на некоторое время покинет Россию из-за угроз руководства Чечни в свой адрес.

По словам журналистки, эти угрозы стоит воспринимать всерьез. Она добавила, что, уехав из России, продолжит работу.

На ее отъезде из страны также настаивает главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов и «достаточно высокопоставленные источники».

Ранее «Новая газета» обратилась с заявлением в СК на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал покинувшего Россию бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его. Он также заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

Елена Милашина расследует темы коррупции, нарушения прав человека на Северном Кавказе и в Чечне в частности, теракт в Беслане, убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой, войны в Южной Осетии. В октябре 2009 года она стала лауреатом ежегодной премии международной правозащитной организации Human Rights Watch.

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