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В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению «омикроном» людей

Глава Роспотребнадзора Попова: люди от 20 до 30 лет наиболее подвержены заражению «омикроном»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, какие люди наиболее подвержены заражению штаммом коронавируса «омикрон».

Она заявила, что лица в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению таким вариантом COVID-19, поскольку имеют большое количество контактов.

«Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет», — добавила руководитель ведомства.

Ранее Попова заявила, что однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший «омикроном» заразиться «дельтой», нет.

Также она рассказала, что карантин для контактировавших с заболевшими отменят из-за особенностей «омикрона».

До этого врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что первые симптомы заражения штаммом «омикрон» — заложенность носа и обильный насморк. Также около 80% пациентов с «омикроном» жалуются на боль в горле, указал он.

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Коронавирус 2019-nCoV
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