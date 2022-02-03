РИА «Новости»: Германия отказалась обсуждать выход из кризисной ситуации вокруг RT DE

Германии были предложены пути выхода из кризиса вокруг телеканала RT DE, но немецкая сторона не стала это обсуждать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«В ходе визита главы МИД Германии (Анналены Бербок — «Газета.Ru») в Москву и ее разговора с (министром иностранных дел РФ Сергеем — «Газета.Ru») Лавровым российской стороной были предложены пути выхода из кризисной ситуации, созданной властями ФРГ в отношении RT DE, но немецкая сторона отказалась их обсуждать», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что шаги, предпринятые властями России против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не имеют под собой каких-либо оснований и «представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений. Вместе с тем госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот раскритиковала запрет Москвы на вещание DW в РФ, назвав его «абсолютно неприемлемым».

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.