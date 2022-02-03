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РИА «Новости»: Германия отказалась обсуждать выход из кризисной ситуации вокруг RT DE

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Michael Sohn/AP

Германии были предложены пути выхода из кризиса вокруг телеканала RT DE, но немецкая сторона не стала это обсуждать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«В ходе визита главы МИД Германии (Анналены Бербок — «Газета.Ru») в Москву и ее разговора с (министром иностранных дел РФ Сергеем — «Газета.Ru») Лавровым российской стороной были предложены пути выхода из кризисной ситуации, созданной властями ФРГ в отношении RT DE, но немецкая сторона отказалась их обсуждать», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что шаги, предпринятые властями России против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не имеют под собой каких-либо оснований и «представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений. Вместе с тем госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот раскритиковала запрет Москвы на вещание DW в РФ, назвав его «абсолютно неприемлемым».

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

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