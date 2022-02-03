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Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии

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Global Look Press

Корпункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве подтвердил, что получил уведомление российских властей о закрытии. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что решение властей РФ «не поддается пониманию» и является «чрезмерной реакцией». Он подчеркнул, что DW не станет игнорировать происходящее в России.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот подвергла критике запрет Москвы на вещание Deutsche Welle. Также она отметила, что ситуацию вокруг RT DE и DW сравнивать нельзя.

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