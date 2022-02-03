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В ВОЗ рассказали о распространении нового подвида «омикрона»

ВОЗ: новый вариант «омикрона» крайне трудно выявить с помощью имеющихся тестов

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Global Look Press

Старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Никси Гумеде-Моэлетси рассказала, что на территории нескольких стран Африки был обнаружен вариант «омикрон»-штамма, который очень трудно выявить с помощью имеющихся тестов.

«Новый подвид «омикрона», получивший название ВА.2, был выявлен в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР... Мы крайне обеспокоены этим», — сказала врач.

Она уточнила, что имеющиеся тесты «не видят» новый штамм коронавируса, в связи с чем ВОЗ ведет совместную работу с несколькими мировыми лабораториями.

Пока специалисты ВОЗ не могут сказать, насколько болезнетворным является обнаруженный в Африке вариант вируса.

Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон», особенно его новый субвариант — BA.2, заразит почти 90% населения России.

Врач напомнил, что пациенты с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме. Тимаков также отметил, что многие люди зачастую не знают о том, что они болеют, так как симптомы «омикрона» схожи с ОРВИ.

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