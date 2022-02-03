В Подмосковье горит мебельная фабрика

В подмосковном Фрязино загорелась мебельная фабрика, сейчас площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фабрика горит по всей площади, произошло обрушение части здания. На месте работают пожарные.

К настоящему времени сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС, здание, где произошел пожар, находится на Окружном проезде, 18а.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино были эвакуированы 48 человек. Площадь возгорания достигла 450 кв. м.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в Подмосковье. Солнечногорская городская прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента.