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В Конго 26 человек погибли после удара молнии

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Pepele News/Reuters

В Демократической Республике Конго из-за удара молнии оборвался кабель электропитания, в результате чего он упал на дома и рынок Матади-Кибала.

Как пишет New York Post, трагедия произошла недалеко от Киншасы, самого густонаселенного города Африки. Жертвами инцидента стали 26 человек — все, кроме двух погибших, были женщинами. Еще двое людей серьезно пострадали.

По словам архитектора, произошедшего можно было избежать, урегулировав планировку под высоковольтными линиями электропередач. По словам специалиста, конголезская столица страдает от устаревшей инфраструктуры, в том числе от импровизированных кварталов с домами, не предназначенными для жилья.

Премьер-министр страны Сама Луконде выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он объявил, что еще в прошлом месяце власти начали предпринимать шаги по перемещению рынка.

Ранее сообщалось, что из-за убийства сотрудников ООН в 2017 году военный трибунал Демократической республики Конго постановил казнить 51 человека.

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