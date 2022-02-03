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ВОЗ обнаружила новый подвид «омикрона» в Африке

ВОЗ: подвид «омикрона», который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах

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Global Look Press

Один из подвидов штамма коронавируса «омикрон», который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси.

Она напомнила, что в настоящий момент известно о трех подвидах «омикрона»: ВA.1, ВА.2 и ВA.3.

«На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид «омикрона» ВА.2, известный как «стелс» подвид , выявлен в пяти странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР», — сказала представитель ВОЗ.

По словам Гумеде-Молетси, вызывает озабоченность тот факт, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как часто у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма «омикрон».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм «омикрон» быстро распространяется в мире и становится причиной роста смертности. Он уточнил, что с момента обнаружения «омикрона», в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения, а это больше, чем за весь 2020 год.

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Коронавирус 2019-nCoV
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