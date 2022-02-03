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Вильфанд объявил об изменениях климатических температурных норм

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в этом году примут новые климатические нормы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в середине 2022 года в России будут приняты обновленные климатические температурные нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изначально переход планировался раньше, однако из-за технических сложностей в разных ведомствах это получится сделать только к средине года.

До этого Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году в связи с их плановым пересмотром каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

Ранее научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко рассказал о сроках наступления весны в России.

По прогнозам Вильфанда, весна наступит в Москве и на юге Урала в третьей декаде марта.

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