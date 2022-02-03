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Полиция Томска проверит действия сотрудника, обматерившего нарушительницу

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В Томске полицейские прибыли на вызов из-за шума в одной из квартир, который мешал соседям. Женщина, открывшая полицейским дверь, отказалась предоставить документы. После нескольких минут уговоров полицейский не выдержал и послал девушку нецензурным образом, хлопнув дверью.

В пресс-службе регионального МВД рассказали «Газете.Ru», что по данному инциденту проводится проверка.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Ранее трое сотрудников полиции подрались в районном отделе ОВД в Санкт-Петербурге. Участниками конфликта стали 24-летняя оперативник уголовного розыска Алена Юдина и два лейтенанта того же Василеостровского ГИБДД – 34-летний Александр Колесников и 25-летний Дмитрий Перенюк. Больше всего пострадала оперуполномоченная Юдина, ей сотрудник ДПС сломал руку. По данным СМИ, СК поставил на контроль расследование о данном конфликте.

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