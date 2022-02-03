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Снег, гололедица и до -6°C ожидается в Москве в четверг

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до -6°C ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается в пределах 4…6°C мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до -9°C.

Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах -9…-4°C. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки -12°C.

Ранее научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что весна в России в этом году не будет слишком ранней.

По его словам, пока рано определять сроки наступления тепла, надежный прогноз можно сделать лишь на срок до двух–трех недель. Локощенко подчеркнул, что по поведению животных предсказать весну также нельзя.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна наступит в Москве и на юге Урала в третьей декаде марта. Как объяснил Вильфанд, в российских регионах по-разному наступает весенняя погода.

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