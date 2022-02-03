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Мошенники начали использовать для обмана схему с QR-кодами

«Известия»: мошенники начали красть деньги россиян без СМС-подтверждений с помощью QR-кодов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Злоумышленники научились получать доступ к денежным средствам с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и рассказывают жертве, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Они предлагают избежать этого с помощью «бесплатной защиты», которая подразумевает создание QR-кода для отмены операции и отправки его в чат-бот.

Технический директор компании RuSIEM Антон Фишман отметил, что на самом деле QR-код могут использовать для снятие наличных в банкомате. По его словам, такая операция не требует смс-подтверждения от клиента.

Кроме того, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что QR-код может содержать ссылку на любое содержимое, включая поддельные сайты и вредоносные программы.

Ранее стало известно, что киберпреступники научились следить за владельцами ПК при помощи видеокарт.

По данным группы специалистов из французских, израильских и австралийских университетов, которые изучили возможность создания уникального набора данных видеокарт, злоумышленникам удается получать персональные данные с помощью получения согласия на активацию куки-файлов веб-сайта.

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