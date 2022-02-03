Вирусолог объяснил причины повторного заражения «омикроном»

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам Альтштейна, «омикрон» является более заразным вариантом из-за того, что он в основном размножается в верхних дыхательных путях.

«По сравнению с предыдущими штаммами, «омикрон» более заразен. Дело в том, что он размножается в основном в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при других штаммах, и поэтому он является таким заразным», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что благодаря такой особенности «омикрон» «пробивает» иммунитет тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции уже достаточно давно. Не защищены от него и перенесшие COVID-19 люди.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что научные исследования «омикрона» свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие варианты.