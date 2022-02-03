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Вирусолог объяснил причины повторного заражения «омикроном»

Вирусолог Альтштейн: из-за заразности «омикрона» существует риск повторного заражения

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам Альтштейна, «омикрон» является более заразным вариантом из-за того, что он в основном размножается в верхних дыхательных путях.

«По сравнению с предыдущими штаммами, «омикрон» более заразен. Дело в том, что он размножается в основном в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при других штаммах, и поэтому он является таким заразным», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что благодаря такой особенности «омикрон» «пробивает» иммунитет тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции уже достаточно давно. Не защищены от него и перенесшие COVID-19 люди.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что научные исследования «омикрона» свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие варианты.

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