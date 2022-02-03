Локомотив сбил двух сотрудников РЖД на станции в Москве

На станции Перерва Курского направления Московской железной дороги Маневровый локомотив сбил двух сотрудников РЖД. Мужчины были травмированы, их госпитализировали. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, на станции Перерва сошли с рельсов пять вагонов товарного поезда.

Информации об их состоянии пока нет.

30 декабря в Московской области два пешехода погибли, попав под поезд. Наезд произошел на станции «Тарасовская» Ярославского направления.

В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра. Туша погибшего тигра была изъята сотрудниками полиции. Ее доставили в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории.