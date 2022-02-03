Вирусолог рассказал о сроках окончания пандемии COVID-19

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Вирусолог Щелканов предположил, что мир будет жить в пандемии коронавируса еще три года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое в текущей ситуации будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то следует быть готовыми к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — рассказал Щелканов.

По его словам, многое будет завить от того, как быстро будет расти уровень коллективного иммунитета и будет ли он поспевать за вариабельностью коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в России заявила, что в нескольких регионах России выявили подвид «омикрон»-штамма ВА.2.

По ее словам, линия ВА.2 была зафиксирована в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан.

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