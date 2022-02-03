В Пенсионном фонде разъяснили различия в видах стажа

В России существует несколько видов стажа: страховой, общий трудовой стаж, а «специальный стаж». Об этом рассказали агентству «Прайм» в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по городу Москве и Московской области.

Страховой стаж, указали в ведомстве, необходим для определения права на страховую пенсию. Так, в 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа. Он учитывает те виды деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

Другие же (нестраховые) периоды, которые могут быть засчитаны в страховой стаж, напомнили в фонде, перечислены в статье 12 Федерального закона «О страховых пенсиях». Так, к ним относятся период прохождения военной службы, период ухода одного родителя за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период получения пособия по безработице.

Общий трудовой стаж считается как сумма трудовой и другой общественно полезной деятельности, но он учитывается только при формировании расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. С 2002 года понятие «общий трудовой стаж» не применяется«, указали в ПФР.

К «специальному стажу» относятся некоторые виды работ, которые дают право на назначение досрочной пенсии. К примеру, педагогическая деятельность, лечебная, творческая, а также работа с вредными условиями труда и в горячих цехах.

Ранее был назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии.