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В России разработали методику определения трех подвидов «омикрона»

Роспотребнадзор: в РФ разработана лабораторная методика определения трех подвидов «омикрона»

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В Роспотребнадзоре заявили, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал лабораторную методику для определения трех подвидов штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными центра», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

В публикации отмечается, что разработка ученых позволяет определить все известные на сегодня подлинии штамма «омикрон» — ВА.1 ВА.2 и ВА.3.

Ранее глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, в каком случае подвид варианта коронавируса «омикрон» BA.2 имеет шансы на широкое распространение в России.

По словам специалиста, ВА.2 получит преимущество в распространении в том случае, если сможет заражать вакцинированных и переболевших.

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