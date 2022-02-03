Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют COVID-19

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди могут жить с больными коронавирусом родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистых и органов дыхания. Об этом сообщает URA.RU.

«Кроме специфической защиты от COVID-19 с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты организма: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Существуют люди, у которых есть достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение инфекцией. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, стартует выброс интерферона, что является защитой против различных вирусов», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что даже если человек не заразился COVID-19 от заболевших родных, ему не стоит пренебрегать защитой.

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