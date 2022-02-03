Метеоролог рассказал о сроках наступления весны в России

Научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что весна в России в этом году не будет слишком ранней. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По его словам, пока рано определять сроки наступления тепла, надежный прогноз можно сделать лишь на срок до двух–трех недель. Локощенко подчеркнул, что по поведению животных предсказать весну также нельзя.

«Поведение животных может иметь значение лишь для краткосрочного прогноза погоды. Но говорить о том, какой будет весна, по поведению сурков или других животных невозможно», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна наступит в Москве и на юге Урала в третьей декаде марта.

Как объяснил Вильфанд, в российских регионах по-разному наступает весенняя погода. В российской столице зима закончится в третьей декаде марта.