Профсоюз полиции выступил против увольнения участников драки в петербургском отделе

Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что конфликт в петербургском отделе полиции, где подрались двое инспектором ГИБДД и дежурный оперативник, произошел по вине девушки.

Инцидент произошел 31 января в отделе полиции Василеостровского района. Сотрудники ГИБДД Александр Колесников и Дмитрий Перенюк вступили в перепалку с оперативником Аленой Юдиной, у которой попросили предъявить удостоверение. Та отказалась и в нецензурной форме оскорбила инспекторов, а также набросилась на них с кулаками, в результате чего была скручена. Все трое впоследствии были уволены из правоохранительных органов.

Ответственность за это, по словам Лобарева, лежит на самой Юдиной, поскольку она должна была адекватно отреагировать на просьбу показать документы.

«Очень жаль, что она не смогла проявить оперативную бдительность, находчивость и выйти красиво из этого конфликта. Ведь предъявить удостоверение — в этом нет ничего такого, все граждане у нас его спрашивают и мы все к этому привыкли. Я против увольнения. Дело в том, что мы очень быстро для того, чтобы снять напряжение в обществе, оголяем меч и без разбора убираем, после чего они еще больше боятся общаться, увольняются», — сказал глава профсоюза.

По факту случившегося на Колесникова также возбудили уголовное дело за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) — Юдина в результате его действий получила закрытый перелом левой плечевой кости.