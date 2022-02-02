Глава CNN Цукер ушел в отставку из-за романа с коллегой

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер ушел в отставку. Причиной такого решения стал роман с коллегой. Об этом сообщается на сайте телеканала в среду.

«Меня спросили об отношениях по обоюдному согласию с моей ближайшим коллегой, с которой я работал более 20 лет», — написал Цукер в служебной записке.

По его словам, он должен быть рассказать начальству о романе с коллегой, когда он начался, однако этого не сделал. Информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо, который был уволен из-за того, что помогал своему брату Эндрю Куомо отрицать обвинения в сексуальных домогательствах.

Отдельное заявление опубликовала директор по маркетингу CNN Эллисон Голласт, в котором подтвердила, что роман с Цукером начался по обоюдному согласию.

«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Наши отношения изменились во время пандемии коронавируса. Я сожалею, что мы не рассказали об этом вовремя», — написала она.

Также Голласт отметила, что продолжит работать в CNN.