Врач назвала основные симптомы омикрона

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко назвала симптомы при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», — заявила она.

Лысенко добавила, что также есть пациенты с «омикроном», жалующиеся на тошноту.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, чем коронавирус отличается от гриппа. По ее словам, при коронавирусе могут образовываться тромбы, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением.

До этого врачи назвали симптомы «омикрона» на коже, которые нельзя игнорировать.