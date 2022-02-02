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Врач назвала основные симптомы омикрона

Главврач московской больницы №52 Лысенко назвала насморк и боль в горле симптомами «омикрона»

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Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко назвала симптомы при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», — заявила она.

Лысенко добавила, что также есть пациенты с «омикроном», жалующиеся на тошноту.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, чем коронавирус отличается от гриппа. По ее словам, при коронавирусе могут образовываться тромбы, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением.

До этого врачи назвали симптомы «омикрона» на коже, которые нельзя игнорировать.

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Коронавирус 2019-nCoV
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