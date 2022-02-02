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Устроившему стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы продлили арест

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Пресс-служба суда/Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы в среду продлил арест Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Глазову С. Ю., обвиняемому в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 марта», — огласила решения судья Ольга Киселькова.

Из материалов дела следует, что мужчина состоит на учете у психиатра и находится под диспансерным наблюдением с 2010 года. До этого Глазов не был судим, на учете у нарколога не состоял.

Ранее сообщалось, что напавший на московский МФЦ может избежать лишения свободы из-за расстройства психики.

7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. В результате два человека погибли, еще четверо пострадали — каждому из них потребовалась операция. Напавшему на МФЦ предъявили обвинение по трем уголовным статьям.

По данным СМИ, в ходе допроса Глазов признался, что использовал оружие для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Он отметил, что стрелял в людей, не участвующих в его конфликте с сотрудниками МФЦ из-за маски, полагая, что и они «верят в коронавирус».

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