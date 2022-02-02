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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ВОЗ призвали россиян не расслабляться на фоне ситуации с COVID-19

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: число госпитализаций с COVID-19 снижается, но не нужно расслабляться

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться на фоне снижения числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

«Цифра снижается, но не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают», — сказала она в эфире «Первого канала».

Вуйнович также добавила, что штамм «дельта» еще остается в России, однако его вытесняет «омикрон», идущий по стране волнами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас порядка 80% случаев коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербург приходится на новый вариант «омикрон». Еще 20% случаев COVID-19 приходится на «дельту».

По последним данным, в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом, днем ранее было 17 487 госпитализированных. За последние 24 часа в стране выявлено 141 883 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 12 128 796.

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Коронавирус 2019-nCoV
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