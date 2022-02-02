Ученые рассказали о последствиях локдаунов в США и Европе

В США и Европе введенные весной 2020 года из-за коронавируса локдауны снизили смертность от COVID-19 всего на 0,2%, но при этом привели к огромным негативным экономическим и социальным последствиям. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные исследования Университета Джонса Хопкинса.

«Вследствие этого [можно утверждать], что политики локдаунов являются неосновательными и от них следует отказаться в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что более эффективной мерой является самоизоляция заболевших COVID-19, поскольку она позволила снизить смертность от болезни 2,9%. Однако эта мера также усилила степень негативного воздействия, в том числе в рамках семьи, а лишила зараженных людей доступа к более безопасным местам — паркам, пляжам и другим открытым площадкам, отметили эксперты.

В исследовании говорится, что локдауны привели к росту безработицы, снижению качества образовательного процесса, увеличению случаев домашнего насилия и передозировки медицинскими препаратами.

Ранее глава Роспотребнадзора объяснила, будут ли вводить локдаун в России.