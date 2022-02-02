В Оперштабе Москвы рассказали, как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве пояснили, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ, в случае заболевания COVID-19, а также контактным лицам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Если есть симптомы ОРВИ, можно оставить заявку на сайте ЕМИАС на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного, и врач дистанционно откроет его на семь дней после консультации.

Также можно без записи прийти на прием к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или вызвать врача на дом. Если по итогам обследований врач поставит диагноз ОРВИ, он откроет электронный больничный на семь дней, если диагностирует коронавирусную инфекцию — на 14 дней.

Если был контакт с заболевшим коронавирусом и у человека нет симптомов ОРВИ, то необходимо убедиться, что факт контакта подтвержден самим заболевшим или его работодателем. Без него больничный не оформят.

Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно, его автоматически отправят работодателю.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что людям, которые были вакцинированы от коронавируса, в течение семи дней не нужно соблюдать изоляцию при контакте с больным, если отсутствуют какие-либо симптомы.