Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Премьер-министр Великобритании Джонсон попал в неловкую ситуацию на встрече... 08:23
Вратарь «Вашингтона» Самсонов стал второй звездой матча... 08:19
Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу из-за слов о Холокосте 08:18
В Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам 08:11
Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань 08:01
В КНДР выпустили фильм «О великой победе», показывающий тяжелые трудовые будни Ким... 07:59
Итальянская фигуристка назвала фавориток среди россиянок 07:50
Мясников развенчал популярный миф о витамине C 07:48
Трамп считает, что власти США утратили уважение Путина из-за Байдена 07:41
Получено предупреждение о геомагнитной буре из-за вспышки на Солнце 07:40

Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ханты-Мансийске

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Семь человек пострадали после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Из 8 находившихся в автобусе человек 7 получили травмы. 6 человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, 1 пассажиру оказана помощь на месте», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением и въехал на опору освещения.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

В октябре прошлого года в Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус. Инцидент произошел на участке федеральной трассы «Енисей» недалеко от Дивногорска Красноярского края. В результате пострадали пять человек. Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек.

До этого не менее 10 человек погибли и еще 13 получили ранения после того, как фургон с незаконными мигрантами врезался в столб в Техасе. Водитель транспортного средства погиб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть