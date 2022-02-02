Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ханты-Мансийске

Семь человек пострадали после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Из 8 находившихся в автобусе человек 7 получили травмы. 6 человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, 1 пассажиру оказана помощь на месте», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением и въехал на опору освещения.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

В октябре прошлого года в Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус. Инцидент произошел на участке федеральной трассы «Енисей» недалеко от Дивногорска Красноярского края. В результате пострадали пять человек. Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек.

До этого не менее 10 человек погибли и еще 13 получили ранения после того, как фургон с незаконными мигрантами врезался в столб в Техасе. Водитель транспортного средства погиб.