Вакцинированным «Спутником V» разрешили въезд на Бали

Российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 4 февраля могут посещать индонезийский остров Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.

«Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян», — рассказал источник.

При этом въезжающие должны обязательно пройти вакцинацию обеими дозами препарата. По приезду им по-прежнему придется находится на карантине. Однако его срок сократят с семи до пяти дней.

В октябре прошлого года Индонезия разрешила привитым туристам из 19 стран посещать Бали, но Россия не вошла в этот список. При этом они должны за 72 часа до пересечения границы пройти ПЦР-тест, еще один они должны сдать по прибытии в страну. После они обязаны будут отсидеть пятидневный карантин в гостинице и купить страховку с выплатой до $100 тыс. с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом.

Ранее Израиль упростил процедуру въезда в страну для вакцинированных «Спутником V». Привитые туристы должны будут получить положительный тест на наличие антител, сделанный в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. Такие граждане смогут заранее подать все необходимые документы на сайте израильского минздрава и получить зеленый сертификат еще до вылета в страну.