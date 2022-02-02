Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Овечкин и Кросби повторили рекорд НХЛ, встретившись друг с другом в 61-й раз 03:50
Госдолг США впервые превысил $30 триллионов 03:39
Названы самые опасные кредиты 03:35
Журналист The Star — об Овечкине: он больше, чем снайпер 03:31
В Польше выступили с громким требованием к ФРГ из-за России 03:28
В Совфеде предложили отзывать гражданство за незаконное производство алкоголя 03:15
«Зенит» попал в топ-10 клубов мира по тратам на трансферы зимой 03:10
В США назначили координатора по расследованию «гаванского синдрома» 03:04
В США рассказали об отличии риторики Вашингтона и Киева об эскалации на Украине 02:57
Олимпийский чемпион Дмитриев не ждет сенсаций на Играх в Пекине 02:50

Врач Шугушев: симптомы «омикрона» сильно отличаются от других штаммов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщил, что пациенты, госпитализированные с «омикроном» отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма «дельта». Как уточнил медик в интервью радио Sputnik , «классические» симптомы коронавирусной инфекции теперь редко встречаются.

«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе», — указал Шугушев.

Редко встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Симптомы похожи на обычную ОРВИ. Это боли в горле, ломота в теле и другие. Вначале болезнь напоминает сезонный грипп.

«Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции», — добавил Шугушев. Он также добавил, что сейчас 75% госпитализированных — это среднетяжелые случаи, а не тяжелые, как было раньше.

Ранее врачи рассказали о симптомах «омикрона» на коже, которые нельзя игнорировать. Бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, которое появляется при низком уровне кислорода в крови.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть