Врач Шугушев: симптомы «омикрона» сильно отличаются от других штаммов

Руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщил, что пациенты, госпитализированные с «омикроном» отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма «дельта». Как уточнил медик в интервью радио Sputnik , «классические» симптомы коронавирусной инфекции теперь редко встречаются.

«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе», — указал Шугушев.

Редко встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Симптомы похожи на обычную ОРВИ. Это боли в горле, ломота в теле и другие. Вначале болезнь напоминает сезонный грипп.

«Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции», — добавил Шугушев. Он также добавил, что сейчас 75% госпитализированных — это среднетяжелые случаи, а не тяжелые, как было раньше.

Ранее врачи рассказали о симптомах «омикрона» на коже, которые нельзя игнорировать. Бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, которое появляется при низком уровне кислорода в крови.