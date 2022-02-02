В США возле школы расстреляли двоих учеников

В результате стрельбы возле школы в штате Миннесота, США, был убит ​​один ученик и еще один получил ранения. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла возле образовательного центра в Ричфилде около 12:07 по местному времени, уточнил шеф полиции Джей Хенторн. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на тротуаре возле школы двух раненых учеников. Один из них скончался от полученных травм, а другой находится в больнице в критическом состоянии.

Подозреваемым удалось скрылись с места происшествия.

Ранее в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд, расположенном в 10 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса,погибли четыре человека и еще один получил ранения. Мэр города Джеймс Баттс уточнил, что в нападении участвовали несколько человек, стреляющих из нескольких видов оружия, включая винтовку и пистолет.

До этого стрельба в школе в Мичигане унесла жизни четырех человек, еще семеро получили ранения. Возраст погибших — 14, 16 и 17 лет.