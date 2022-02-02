Вирусолог рассказал, где вероятнее всего заразиться COVID-19

Коронавирусом вероятнее всего заразиться в замкнутых пространствах и очередях. Об этом заявил Ura.ru заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

«И «дельта», и «омикрон» — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается», — сказал вирусолог.

Кроме того, по его словам, есть вероятность заразиться «омикрон»-штаммом в очередях, особенно в помещении.

«Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — пояснил специалист.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что коронавирусом вероятнее всего заразиться в транспорте.

«В основном, это в больших городах. Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесен, то редкая плотность, люди мало общаются, и в этом случае эпидемия быстро исчезает», — отметил он.

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что при заражении штаммом «омикрон» кашель может быть не легочным, а горловым.