Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы 02:06
В Госдуме назвали «клоунадой» решение Украины установить причины «потери»... 01:59
Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятно играть 01:50
Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке госпереворота 01:48
Один штраф в России могут поднять в 40 раз 01:43
Жители России стали больше пить водки 01:32
ОКР показал, как Трусова и Щербакова заселялись в олимпийскую деревню 01:31
Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр через 100 дней 01:23
США не стали исключать допуск российских инспекторов на военные базы НАТО 01:20
Небензя обвинил Киев в невыполнении минских соглашений 01:14

Вирусолог рассказал, где вероятнее всего заразиться COVID-19

Вирусолог Чумаков считает, что коронавирусом вероятнее всего заразиться в транспорте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Коронавирусом вероятнее всего заразиться в замкнутых пространствах и очередях. Об этом заявил Ura.ru заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

«И «дельта», и «омикрон» — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается», — сказал вирусолог.

Кроме того, по его словам, есть вероятность заразиться «омикрон»-штаммом в очередях, особенно в помещении.

«Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — пояснил специалист.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что коронавирусом вероятнее всего заразиться в транспорте.

«В основном, это в больших городах. Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесен, то редкая плотность, люди мало общаются, и в этом случае эпидемия быстро исчезает», — отметил он.

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что при заражении штаммом «омикрон» кашель может быть не легочным, а горловым.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть