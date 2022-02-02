Опрос: более половины россиян не хотят общаться с начальством в нерабочее время

Большинство россиян не общается со своими руководителями в нерабочее время и не подписано на их аккаунты в соцсетях, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, оказавшийся в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, оказалось, что 58% россиян не общаются со своим непосредственными руководителями в нерабочее время. При этом 51% и не хочет этого, ссылаясь на усталость от ежедневной коммуникации с шефом, а 7% были бы не против общения вне работы. Общаются с начальником в свободное время 42% работающих россиян.

Чаще других поддерживают контакты с непосредственным начальником в нерабочее время россияне моложе 34 лет (47%) и опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. (46%). Тех, кто не общается с руководителем после работы и не хочет этого, больше всего среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб., опрошенных старше 45 лет и женщин (по 53%).

Один из вариантов общения с боссом за пределами рабочего времени — это коммуникации в соцсетях. Однако на страницу своего руководителя сегодня подписаны только 13% россиян. 8 из 10 опрошенных не следят за публикациями непосредственного начальника и не хотят этого, и лишь 6% были бы не против взаимодействия с ним в социальных медиа.

Наблюдать за шефом через соцсети больше всего свойственно россиянам до 34 лет (16%), тогда как опрошенные старше 45, напротив, чаще других не хотят подписываться на аккаунты руководителя.

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