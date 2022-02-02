Один штраф в России могут поднять в 40 раз

Депутаты Государственной думы и сенаторы от «Единой России» подготовили законопроект, предусматривающий увеличение штрафа для зацеперов. Свой положительный отзыв на эту инициативу уже дало правительство. Соответствующий законопроект Госдума планируют рассмотреть 15 февраля, пишут «Известия».

По данным издания, Госдума в середине текущего месяца примет в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 11.17 КоАП РФ». Документом предлагается поднять в 40 раз размер штрафа за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава.

Авторы инициативы, среди которых вице-спикер ГД Сергей Неверов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и другие высокопоставленные сенаторы и депутаты от «Единой России», предлагают повысить его со 100 до 2—4 тысяч рублей. Как отмечается, размер штрафа за такое правонарушение не менялся 20 лет.

Один из авторов данного документа, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подтвердил, что в поддержку законопроекта уже выступило правовое управление нижней палаты Госдумы. Как указал депутат, на зацепинг приходится более 36% случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте.

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тысячи рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — отметил он.

Ранее московский суд запретил компании Google размещать видео, пропагандирующие деятельность зацеперов.