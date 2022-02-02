Назван напиток, способный спровоцировать внезапную остановку сердца

Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца. Об этом свидетельствует исследование Анатолийского журнала кардиологии, пишет британская газета Express.

Напиток считается опасным из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулятора.

При этом риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда потребитель смешивает энергетик с алкоголем, указали медики.

По данным исследователей, остановка сердца может произойти из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При аритмии сердце может биться как чересчур быстро, так и чересчур медленно. Если аритмия уже возникла, то человеку нужно восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода.

Ранее сообщалось, что мужчины среднего возраста с повышенной тревожностью могут подвергаться повышенному риску заболеваний сердца, инсульта и диабета второго типа. Как пишут авторы исследования, невротизм – это черта характера, которая заставляет интерпретировать ситуации как угрожающие и заслуживающие беспокойства. Оно может быть уместными, когда оно приводит нас к конструктивным решениям. Однако беспокойство также может быть нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает повседневной деятельности.