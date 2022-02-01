В Екатеринбурге 5-летнюю девочку до смерти избил отчим из-за мести ее матери

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 5-летней девочки. Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Известно, что трагедия произошла 28 января в одной из квартир дома на улице Московской. В это время мать ребенка отсутствовала дома.

«Отчим поссорился с матерью. Пока женщина была на работе, он выместил злость на ребенке. Когда мать пришла, ее дочь уже была мертва. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы», — сообщил информированный источник агентства.

31 января мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину он признал. В СКР по Свердловской области происшествие не комментируют.

Ранее сообщалось, что найдено тело пропавшей полуторагодовалой девочки, пропавшей в Новгородской области.