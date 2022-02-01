Премии и повышения полицейских в России будут зависеть от прививки

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что премии сотрудников полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В постановлении указывается, что необходимо учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии решений об их повышении, премиях и включении в кадровый резерв.

В документе отмечается, что это делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Ранее власти в Крыму снова запретили людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания покидать дома в период с 24 января до особого распоряжения. Соответствующие изменения опубликованы на сайте властей российского региона.

Согласно документу, с 24 января до особого распоряжения вводится режим самоизоляции. Покидать дома можно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, следованию к месту проведения вакцинации, похода в магазин или выброса мусора.