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Неудачная татуировка с енотом из «Стражей Галактики» рассмешила британку

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stayathomerockstar/TikTok

Жительница Англии хотела сделать на руке татуировку с Енотом Ракетой из «Стражей Галактики», но итоговый результат ее неприятно удивил и рассмешил одновременно, пишет Daily Star.

Как рассказала Кортни Ли, она пришла к тату-мастеру, рассказала, что хочет и стала ждать, когда мужчина выполнит свою работу. На первом сеансе художник делал на самую сложную часть татуировки — только контуры рисунка, но, когда он закончил, результат удивил клиентку.

По словам Ли, она заметила, что часть рисунка, а конкретно нога енота, напоминает больше фаллический символ, чем лапу.

«Это не похожа на колено, а похоже на пенис», — подытожила Кортни.

Ли объяснила, что не считает мастера виноватым — тот делал все по ее эскизу, а оптическая иллюзия возникает из-за того, что рисунок еще не закрашен. Тем не менее теперь девушка все-таки пойдет доделывать работу в другой тату-салон.

«Нет, я не хочу, чтобы Ракете дорисовали ноги, он будет стоять на коленях», — добавила Кортни.

Ранее другой татуировщик довел клиентку до слез, набив ей не тот рисунок.

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