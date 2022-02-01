Массовому убийце Андерсу Брейвику отказали в досрочном освобождении

В Норвегии обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK о решении суда провинции Телемарк.

Вердикт в отношении Брейвика был принят единогласно.

«Кажется, что обвиняемый явно встревожен и мыслями находится в своем мире, в который трудно проникнуть другим. В настоящее время он находится на той же идеологической точке, что и в 2011 году <...>», — отмечено в решении.

Ранее в Норвегии прошли слушания по делу Андреса Брейвика, получившего более 20 лет тюрьмы за теракт 2011 года, в ходе которого погибли 77 человек. Брейвик прибыл в зал для заседаний в черном костюме с темным галстуком и бритой головой, присутствующих в помещении он встретил нацистским приветствием, которое повторил при появлении судьи.

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, еще 66 ранены.

Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году был признан вменяемым.

Брейвик отбывает 21 год заключения. Это был самый суровый приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя десять лет после массовых убийств, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик воспользовался своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.