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В ВОЗ оценили уровень смертности от COVID-19 по всему миру

ВОЗ: в большинстве регионов мира растет смертность от COVID-19

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм «омикрон» быстро распространяется в мире и становится причиной роста смертности. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — сказал он.

По его словам, число смертей возросло во всех регионах планеты.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

Как Гинцбург сообщал ранее, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается вероятность появления новой, более опасной мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», спасти от пандемии может только прививка, отметил глава центра.

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