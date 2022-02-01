Избитый в кафе в Шерегеше блогер заявил, что у него «предынфарктное состояние»

Блогер Владимир Бондаренко (Вова Ветер), избитый охранником кафе «Пуля» на горнолыжном курорте Шерегеш за распитие принесенных с собой напитков в заведении и громкое прослушивание музыки, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что уже написал заявление. По словам блогера, он сейчас находится в «предынфарктном состоянии».

«Я уже подал заявление, да, заявление написано сегодня же. Завтра еду в судебно-медицинскую экспертизу. Буквально сейчас со мной разговаривает охрана курорта с соседних заведений, я вот вышел с вами поговорить. Я только успел рассказать им свою точку зрения, жду окончания разговора, чтобы пойти дальше разговаривать. Состояние предынфарктное у меня, сломано ребро, мне тяжело дышать, смеяться, чихать, пердеть мне тяжело. У меня болит голова и шея, болит лицо от газа, глаза, нос дает кровотечение, губы разбиты. Какое у меня может быть состояние? Я кайфую на курорте в Шерегеше, лучший в мире курорт, вот так мое состояние выглядит. Оно полное или вам еще что-то добавить?», — сказал он.

Ранее в сети распространилось видео, на котором охранник кафе вначале распыляет в лицо Бондаренко перцовый баллончик, а затем избивает посетителя и выволакивает его на улицу.

Позднее управляющий кафе «Пуля» Семен Дмитриев прислал Telegram-каналу «АСТ-54 Black» полную видеозапись конфликта. По его словам, Бондаренко получил от охранника замечание за включенную колонку и употребление собственных напитков, а после бросил перед собой поднос и начал провоцировать сотрудника кафе. Как сообщил Дмитриев, охранник будет уволен.