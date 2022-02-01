Штамм «стелс-омикрона» оказался заразнее предшественника

Исследователи из Дании определили, что подвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон» является еще более заразным, чем его предшественник. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании поучаствовали 18 тыс. человек. Ученые выяснили, что у пациента, инфицированного BA.2, есть 39-процентный шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели.

В публикации отмечается, что у первоначального штамма «омикрон» BA.1 этот риск составлял 29 процентов. Ученые утверждают, что подвариант, который назвали «стелс-омикроном», с большей вероятностью заразит непривитых людей.

В текущий момент исследователи изучают трансмиссивность подварианта и тяжесть заболевания, которые он вызывает. BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию «омикрона».

Ранее британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы штамма коронавируса «омикрон», основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции. Вариант может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха.